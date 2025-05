Itapemirim mobiliza moradores para vacinação contra Influenza

A Prefeitura de Itapemirim realiza, neste sábado (10), o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza, das 8h às 15h30, em 11 unidades de saúde do município.

A vacinação é destinada aos grupos prioritários, como: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores (rede pública e privada), pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, membros das forças armadas, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo urbano e de longo curso, trabalhadores portuários e trabalhadores dos Correios. Para se vacinar, basta levar o Cartão do SUS ou CPF e o Cartão de Vacinação.

Unidades participantes:

Maria da Penha (Vila), Itaipava, Itaoca, Gomes, Joacima, Retiro, Campo Acima, Grauna, Garrafão, Luanda, Frade e Brejo Grande do Sul.