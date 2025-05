Jack Rocha é eleita coordenadora-geral da Bancada Feminina da Câmara

A deputada federal Jack Rocha (PT/ES) foi eleita, nesta quarta-feira, Coordenadora-Geral da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027. Sua eleição consolida um marco na história do Legislativo: pela primeira vez, uma legislatura completa (2023-2026) terá mulheres negras à frente da Bancada Feminina, sucedendo a deputada Benedita da Silva (PT/RJ) e reforçando a luta por representatividade e equidade de gênero no Parlamento.

“Assumo o cargo na Secretaria das Mulheres em um momento marcado por significativos avanços para os direitos femininos, mas também por desafios urgentes. O recrudescimento do machismo, da misoginia e da violência crescente contra as mulheres exigem que nos unamos com ainda mais determinação e priorizemos políticas públicas efetivas e inclusivas para essa parcela majoritaria da população. Como primeira deputada negra eleita na história do Espírito Santo, é uma honra e uma responsabilidade histórica assumir, já em meu primeiro mandato, a presidência da maior bancada feminina já constituída nesta Casa Legislativa”, afirma a deputada.

No biênio anterior (2023-2025), sob a coordenação de Benedita da Silva, a Bancada Feminina registrou avanços concretos, com a apresentação de 187 proposições e a aprovação de 67 normas jurídicas em defesa dos direitos das mulheres. Entre as conquistas destacam-se a Lei da Igualdade Salarial (14.611/2023), que combate disparidades remuneratórias entre gêneros, a Política Nacional de Cuidados, voltada à valorização de trabalhadorares e trabalhadoras domésticas, e o Protocolo Não é Não, mecanismo de combate à violência sexual. A atuação da bancada também se consolidou com mais de 40 cargos em comissões técnicas, 3 lideranças partidárias e 95 relatórios de projetos de lei. Além disso, foram criados três grupos de trabalho inéditos: Regulamentação da Licença-Paternidade, Orçamento Mulher e Política de Cuidados.

Composta por 94 deputadas, a Bancada Feminina da Câmara é a maior já registrada. Na nova gestão, entre as prioridades estão a regulamentação da Licença-Paternidade Equitativa, a implementação do Orçamento Sensível ao Gênero, o fortalecimento de medidas contra a violência doméstica e virtual e cotas para as mulheres no parlamento. A eleição de Jack Rocha reforça o protagonismo de lideranças negras em espaços de poder, em um Legislativo ainda marcado por desigualdades de representação.

Jack Rocha

Natural de Colatina, no Espírito Santo, Jack Rocha acumula marcos em sua trajetória. É a primeira deputada federal negra eleita no estado e a primeira mulher negra a presidir o Diretório Estadual do PT. Atualmente, exerce o cargo de vice-líder da Federação Brasil da Esperança (PT,PV e PCdoB) e coordena a bancada feminina do partido na Câmara. Sua atuação legislativa inclui a relatoria da Lei de Igualdade Salarial, reconhecida internacionalmente como modelo de equidade, e a autoria da Lei 14.759/2023, que transformou o 20 de novembro — Dia da Consciência Negra — em feriado nacional.