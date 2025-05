Lideranças políticas e industriais discutem futuro do Espírito Santo

A presença de deputados estaduais no Encontro da Indústria 2025, promovido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e pelo Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), reforçou o elo entre o setor produtivo e o Legislativo capixaba. Realizado nesta quinta-feira (22), em Vitória, o evento reuniu lideranças políticas e empresariais em torno de pautas econômicas e institucionais.

Durante seu discurso, o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Marcelo Santos (União), destacou a cooperação entre os Poderes no Espírito Santo e o papel do Parlamento na articulação com o setor industrial e a bancada federal. “Mais importante é o desenvolvimento econômico e social do nosso estado, e isso não tem ideologia”, afirmou, ao defender uma atuação política focada em resultados concretos para a população capixaba.

Em reconhecimento ao apoio ao setor, Marcelo Santos entregou o Troféu Amigo da Indústria ao engenheiro Rodrigo Ruggiero, diretor de pelotização da mineradora Vale. Outras personalidades também foram homenageadas pela contribuição ao desenvolvimento industrial do estado.

O encontro contou ainda com palestra do economista Eduardo Giannetti, que fez uma análise do cenário econômico global e brasileiro. Giannetti destacou os impactos das crises internacionais, como a pandemia e os conflitos armados, e os desafios internos, como a qualificação da mão de obra, a ampliação das exportações e a necessidade de adaptação à transição energética e às novas tecnologias.

Apesar das incertezas, o economista apresentou uma visão otimista do futuro do país. “O Brasil está crescendo acima de 3% ao ano, criou mais de 3 milhões de empregos recentemente e subiu no ranking do IDH. Nós temos avançado”, avaliou.

Além de Marcelo Santos, marcaram presença os deputados Alcântaro Filho (Republicanos), Dary Pagung (PSB), Fábio Duarte (Rede), Mazinho dos Anjos (PSDB) e Pablo Muribeca (Republicanos), reforçando o compromisso da Ales com o diálogo institucional e o fortalecimento da economia capixaba.