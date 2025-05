Linhares: carros são quebrados em estacionamento; veja vídeo

Um homem suspeito de arremessar pedras e quebrar vidros de carros que estavam em um estacionamento foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo, na última sexta-feira (2), horas após o ato. Os militares localizaram o indivíduo no bairro Shell, no município de Linhares.

Um vídeo, que circula nas redes sociais mostram, pelo menos, dois carros com os vidros quebrados. Em um dos veículos, a pedra ainda está presa no no vidro traseiro.

Não há informações sobre o que levou a depredação dos carros.

A Polícia Civil informa que o suspeito, 28 anos, conduzido à Delegacia Regional de Linhares, foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio qualificado e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

Veja vídeo

Vídeo: Reprodução | Rede social