Longevidade canina: qual raça de cachorro vive mais?

O envelhecimento dos cães ainda gera muitas dúvidas entre os humanos. Não à toa, muita gente se pergunta qual raça de cachorro vive mais. Afinal, diversas pessoas esperam passar muitos anos ao lado do pet.

Antes, acreditava-se em uma tabela fixa para o tempo de vida de um cachorro. Hoje, é sabido que a taxa de envelhecimento é diferente de um cão para outro.

Estudos recentes defendem que, quanto menor é o pet, mais lento é o envelhecimento, entretanto outros aspectos importantes também entram na equação — como estilo de vida e quadro de saúde.

De acordo com o levantamento do Blog Petz, confira quanto tempo vivem determinadas raças!

Por que saber quantos anos um pet pode viver?

Para além da curiosidade, saber ao certo ou até estimar o tempo de vida de um animal é uma questão de planejamento. Isso porque adotar uma vida é uma responsabilidade muito grande.

São muitos anos de dedicação de tempo e de recursos financeiros. Por isso, antes de adotar um cachorro, é importante pensar em como pode estar sua vida daqui a 10 ou 15 anos.

Caso você esteja certo desse compromisso e pronto para ser responsável por um cão, nada mais justo que ter o pet ao seu lado por muitos anos.

Qual raça de pet vive mais?

A seguir, confira qual raça de pet vive mais e curta seu ‘aumiguinho’:

Chihuahua: esse cachorro vive até 20 anos

Foto: Ilustrativa/Pixabay

De origem mexicana, o Chihuahua é um dos menores cães do mundo, mas o seu tamanho não diz nada sobre a longevidade. Essa raça tem a maior média de expectativa de vida. Ou seja, pode ser considerado o cachorro que mais vive — ou, pelo menos, um dos.

Portanto, se você quer saber qual é a raça de cachorro que vive mais tempo para escolher um pet longevo, não deixe de considerar o Chihuahua. A estimativa de vida desta raça varia entre 15 e 20 anos.

Apesar do pequeno porte, ele é conhecido pela alta animação e pela inteligência. Em geral, costuma ser bastante desconfiado com estranhos. Por isso, é importante fazer a socialização desde cedo.

Poodle: a raça chega até 18 anos

Foto: Ilustrativa/Pixabay

Campeão de popularidade nos anos 90, o Poodle Toy segue sendo um dos cachorros preferidos dos brasileiros. Bastante leal, a raça é conhecida pela docilidade e pelo companheirismo, desde que seja socializada e tenha um adestramento adequado.

Por serem muito inteligentes, os Poodles precisam receber muitos estímulos. Do contrário, é provável que apresentem comportamentos indesejados. Com média de 18 anos de vida, a raça é outra boa resposta para a pergunta “qual cachorro que mais vive?”.

Shih Tzu: raça vive até os 16 anos

Foto: Ilustrativa/Pixabay

Não é difícil entender a crescente popularidade do Shih Tzu ao redor do mundo. Tranquilo, companheiro e divertido, ele se adapta muito bem à vida em apartamento.

No entanto, é justamente o comportamento dócil que faz com que muitos tutores relaxem no adestramento, contribuindo para deixar o Shih Tzu teimoso. Portanto, não se esqueça de socializá-lo assim que tiver a aprovação do médico-veterinário.

Para quem está em dúvida sobre quantos anos vive um cachorro dessa raça, a resposta é entre 10 e 16 anos. Então, na lista de qual a raça de cão que vive mais tempo, ele está em terceiro lugar.

Spitz Alemão anão: o pet vive em média 15 anos

Foto: Ilustrativa/Pixabay

Também conhecido como Lulu-da-Pomerânia, o Spitz Alemão anão é outra raça cada vez mais popular. Com uma pelagem que lembra a juba de um leão, ele é enérgico e brincalhão, além de muito companheiro.

Por causa do temperamento sempre alerta, o cão pode acabar estranhando e latindo para estranhos. Sendo assim, também é importante começar a sua socialização o quanto antes, com a orientação de um profissional.

Nesta lista sobre qual raça de cachorro vive mais, o Lulu-da-Pomerânia está em quarto lugar. A estimativa de vida da raça varia entre 12 e 15 anos, quase empatando com o Shih Tzu.

Yorkshire Terrier: esse cachorro vive até 15 anos

Foto: Ilustrativa/Pixabay

Engana-se quem pensa que o Yorkshire é um típico cão de companhia. Embora a principal função dele hoje seja essa, a raça já foi muito útil na cidade e no campo, onde ajudava a caçar ratos.

Por isso, o Yorkshire é muito atento, agitado e curioso, além de bastante inteligente. A posição dele na lista de qual raça de cachorro vive mais empata com o Lulu-da-Pomerânia, com estimativa de vida entre 12 e 15 anos.

Lhasa Apso: a raça que vive cerca de 15 anos

Foto: Ilustrativa/Pixabay

Não confunda este pequeno braquiocefálico com o Shih Tzu. Apesar de semelhantes na aparência, as duas raças de origem asiática têm temperamentos bem distintos.

Ao contrário do Shih Tzu, o Lhasa Apso não é tão chegado em colo, é desconfiado com estranhos e tende a latir bastante. Mesmo assim, é muito leal e brincalhão. Se decidir adotá-lo, leve em conta que a raça vive entre 12 a 15 anos.

Maltês: o cãozinho vive cerca de 15 anos

Foto: Ilustrativa/Pixabay

Com pelos brancos e postura altiva, o Maltês costuma chamar atenção. Além disso, a raça é dona de um temperamento gentil e amigável. No entanto, é importante garantir a socialização desde cedo para evitar conflitos com estranhos.

Por ser muito inteligente e agitado, esse cão também precisa de estímulos para afastar comportamentos indesejados, como latidos em excesso. No que se refere à longevidade, um cachorro Maltês pode viver entre 12 e 15 anos.