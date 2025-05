Luciano Pingo assume Fundação Ulysses Guimarães (FUG) no ES

Durante as comemorações dos 30 anos da Fundação Ulysses Guimarães (FUG) no País, em evento realizado em Brasília, o Presidente da FUG Nacional – Deputado Federal Alceu Moreira (RS) e o Presidente do MDB Nacional – Deputado Federal Baleia Rossi (SP) realizaram simbolicamente a posse de Luciano Pingo na presidência da representação capixaba.

A FUG estimula a formação de líderes conectados com os desafios dos nossos tempos e a formulação de políticas públicas realmente inovadoras e eficazes. Através do Programa de Formação Política da Escola Movimento temas urgentes são debatidos com a condução de parcerias acadêmicas, transformando quadros partidários, filiados ao MDB ou não, em líderes preparados para enfrentar a realidade atual.

No ES, o MDB liderado pelo Vice-Governador Ricardo Ferraço se prepara para as eleições 2026 e a FUG terá papel primordial nesta caminhada. “No projeto do Governador Renato Casagrande e partidos aliados, vamos trabalhar para fortalecer a pré-candidatura do Ricardo Ferraço para Governador e também eleger deputados, estadual e federal”, declarou Luciano Pingo.

Pingo que também foi Presidente da Associação dos Municípios do ES (AMUNES) já militou no partido no passado recente e volta aos quadros emedebistas para ajudar na reorganização da legenda no Espírito Santo.

A FUG Nacional deliberou de forma unânime a indicação de Luciano Pingo a presidência, tendo o Vice-Prefeito Mário João (Itaguaçu) como vice-presidente, dentre outros membros.