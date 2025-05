‘Maio Amarelo’: Detran|ES intensifica ações para um trânsito seguro

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) lançou oficialmente, nesta terça-feira (6), o movimento “Maio Amarelo”, em solenidade para servidores do Órgão e representantes das forças de segurança e viária do Estado. Durante o evento, também foi feita uma homenagem aos agentes de trânsito pelo Dia Nacional do Agente de Trânsito, que será comemorado neste domingo (11), conforme a Lei nº 14.594/23.

Durante todo o mês de maio, o Detran|ES vai intensificar as ações de educação e de fiscalização de trânsito em todo o Estado, com foco em conscientizar os capixabas a adotarem comportamentos seguros no trânsito, obedecendo às leis e praticando paciência e empatia nos seus deslocamentos, e na busca da redução do número de sinistros (acidentes) de trânsito e na preservação da vida.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, falou sobre a intenção do órgão com a campanha deste ano. “O nosso objetivo neste ‘Maio Amarelo’ é convocar o cidadão a refletir sobre os contrastes entre o tempo e a vida, a pressa e a fatalidade, o excesso de velocidade e a falta de recompensa ao estar tão apressado. Pois, entendemos no dia a dia do nosso trabalho, como estamos falando na campanha, que aquele ‘segundo a menos no trânsito, pode significar vítimas a mais’. Então, queremos colocar a segurança viária e a empatia alinhada à vida das pessoas no trânsito, estimulando o cidadão ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada um nas vias”, pontuou Vieira.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou a importância de campanhas, como o “Maio Amarelo”. “Temos que lembrar o valor da vida. A pressa, muitas vezes, dita o ritmo das nossas escolhas, mas temos que lembrar que temos vidas em jogo. Aqui temos ações integradas para tentarmos aumentar a segurança no trânsito. Temos que dar prioridade permanente, não só em maio. Uma politica precisa ser construída, nosso governador Renato Casagrande tem cobrado a mudança desse cenário e estratégias que nos façam reduzir as mortes em nossas vias terrestres, assim como fizemos com os homicídios, dentro do programa Estado Presente”, disse Damasceno.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destacou os sinistros de trânsito como uma epidemia, que vem tirando a vida de milhares de capixabas e brasileiros, dizimando famílias, que ficam afetadas, e essas vítimas, muitas vezes, são provedoras. “Esses sinistros impactam também a economia, a saúde e a educação no Estado e nos municípios em razão das sequelas e óbitos. E é preciso que os cidadãos entendam que o problema está na imprudência do condutor, e a maneira equivocada com que eles lidam com o trânsito no dia a dia. Por conta da pressa e das pequenas urgências individuais, pessoas ficam debilitadas por muito tempo, onerando o Estado”, salientou Hoffmann.

Estiveram presentes toda a diretoria do Detran|ES, representantes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (BPTran), do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), das Guardas Municipais de Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica.

Programação do “Maio Amarelo”

A sede do Detran|ES, em Vitória, está iluminada de amarelo desde o dia 1º para chamar a atenção de quem passa pelo local para esse importante movimento.

A equipe de educação do Órgão já começou a programação do “Maio Amarelo” e percorrerá municípios de todo o Estado com atividades educativas nas ruas para sensibilizar pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores, e também levará o tema para estudantes em escolas e para funcionários de empresas.

Também serão oferecidos os cursos pilotagem de motocicleta e de mecânica básica de carro e moto para condutores da Grande Vitória e de Pinheiros, com os objetivos de transmitir conhecimento sobre os veículos e proporcionar mais segurança no trânsito para os participantes. As inscrições devem ser feitas acessando o banner do curso no site www.detran.es.gov.br. No dia 25 de maio, o Detran|ES se une ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) na realização da 26ª edição do “Pedalaço Pela Paz, Conte até 10!”. As inscrições já estão abertas (informações aqui).

A equipe de fiscalização de trânsito do órgão também já deu início à agenda de atividades, que terá ações de educação e reforço das operações de fiscalização em todo o Estado, em parceria com órgãos de segurança pública e viárias estaduais, federais e municipais.

Confira aqui a programação de atividades.

O Detran|ES também está com a campanha publicitária do “Maio Amarelo” no ar nas emissoras de TV, nas rádios, em banners em sites de notícias e também nas redes sociais oficiais do Detran|ES. Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a campanha faz um convite para o capixaba desacelerar no trânsito com comportamentos responsáveis, em que a pressa dá lugar à paciência e à empatia.

O filme da campanha começa em ritmo acelerado e desacelera fazendo um contraste do tempo contra a vida. A frase “No trânsito, um segundo a menos pode significar vítimas a mais” traz uma reflexão sobre as consequências de dirigir acima do limite de velocidade, que pode ser fator determinante para causar sinistros (acidentes) de trânsito, muitas vezes fatais.

Confira aqui o filme da campanha:

Dia do Agente de Trânsito

Os agentes de trânsito do Detran|ES e dos demais órgãos de trânsito presentes na solenidade foram homenageados pelo Dia Nacional do Agente de Trânsito, que será comemorado neste domingo (11), conforme a Lei nº 14.594/23.

“Neste ‘Maio Amarelo’, faço questão de homenagear os agentes de trânsito do Detran-ES. Importante que vocês saibam que são essenciais no fortalecimento da fiscalização. Acabei de voltar de Brasília e o País todo está preocupado com o crescimento do número de mortes no trânsito. Os números assustam. Assim, fico feliz com a decisão do governador Renato Casagrande de incorporar o trânsito ao programa Estado Presente em Defesa da Vida. Temos um grande desafio, mas vamos superá-lo”, reforçou o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

O Detran|ES conta com 107 Agentes de Trânsito, Fiscalização e Educação, que podem atuar em operações por todo o território capixaba. Os agentes de Trânsito do Detran|ES já reforçam, desde 2019, as operações de fiscalização do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e das guardas municipais.

Os profissionais também atuam para fiscalizar a regularidade do serviço de Transporte Escolar, a partir de denúncias da população, e, nas operações planejadas, a partir de dados coletados pela Coordenação de Monitoramento Eletrônico do Detran|ES, por meio do Cerco Inteligente.

“Maio Amarelo”

O “Maio Amarelo” é um movimento internacional de conscientização, que tem os objetivos de reduzir sinistros de trânsito e promover a segurança viária. O amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.

No Espírito Santo, todos os anos, o Detran|ES intensifica a atuação das áreas de educação e fiscalização, integrado com outros órgãos de trânsito, visando a levar a conscientização para um trânsito mais seguro e humano para os capixabas e de preservar vidas no trânsito.