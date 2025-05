Marataízes: acidente deixa um ferido em avenida movimentada da cidade

Um motociclista ficou ferido após acidente, na noite desta sexta-feira (16), no município de Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

O fato ocorreu na avenida Simão Soares, localizada na Barra do Itapemirim. Não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente, mas segundo populares ocorreu uma colisão entre um carro e uma moto.

A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem detalhes.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Polícia Militar do Espírito Santo, bem como a Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Assim que houver mais informações, a matéria será atualizada.

