Marataízes amplia capacitação de jovens com apoio do SINE e SENAC

Na tarde de quinta-feira, 15 de maio, uma reunião significativa foi realizada na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), em Cachoeiro de Itapemirim. O encontro reuniu representantes da Superintendência do Trabalho e Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), da agência do SINE de Marataízes e da unidade cachoeirense do SENAC.

Durante a reunião, os participantes discutiram, de forma colaborativa, estratégias voltadas à capacitação profissional e à inserção de jovens no mercado de trabalho. Para isso, a iniciativa foi impulsionada por meio de dois projetos complementares: o “Programa de Aprendizagem” e o “Emprega SENAC”. Desse modo, por meio do diálogo interinstitucional, o objetivo central é fortalecer a qualificação da juventude e, ao mesmo tempo, ampliar as oportunidades de emprego na região.

Além disso, a pauta principal do encontro foi a estruturação de ações concretas para beneficiar, diretamente, adolescentes e jovens de Marataízes. Entre os destaques, estão a formação de uma nova turma do programa de aprendizagem, a captação de empresas parceiras para acolher esses jovens aprendizes e, por fim, a oferta de um curso direcionado aos alunos, que será ministrado na própria sede do SENAC.

Fortalecer vínculo

Durante a reunião, as entidades reafirmaram, de forma clara e conjunta, o compromisso com a juventude marataizense. Além de buscar o cumprimento da legislação de aprendizagem — a Lei do Aprendiz (Lei nº 10.097/2000) —, elas demonstraram empenho em oferecer, de maneira efetiva, oportunidades concretas de crescimento pessoal e profissional. Nesse sentido, a proposta visa, sobretudo, unir esforços para fortalecer o vínculo entre formação técnica e empregabilidade. Paralelamente, busca-se estimular o engajamento do setor empresarial local nessa causa.

Por consequência, essa articulação entre os órgãos evidencia, com ainda mais clareza, a importância de ações integradas na construção de políticas públicas eficazes. Tais medidas tornam-se ainda mais relevantes quando direcionadas, prioritariamente, à inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Diante desse cenário, a expectativa é de que as primeiras ações práticas comecem a ser implementadas nos próximos meses. Para garantir a efetividade das iniciativas, haverá um acompanhamento contínuo por parte das entidades envolvidas. Assim, capacitação, parceria e oportunidade caminham juntas, representando um passo essencial para o futuro dos jovens de Marataízes.