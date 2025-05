Marataízes apoia ação cultural para crianças afro-indígenas

Nos dias 02 e 03 de junho, a comunidade ribeirinha do Pontal, em Marataízes, recebe o Projeto ESPERANÇAR: Acampamento para Infâncias Afro-Indígenas. A ação cultural, formativa e gratuita é promovida pela Casa Roxa Cultural, com apoio institucional da Prefeitura de Marataízes, e acontece nos anexos da Escola Municipal do Pontal, às margens do Rio Itapemirim.

A proposta celebra a ancestralidade afro-indígena e reforça os direitos das crianças, oferecendo dois dias de vivências com seminários, oficinas, cinema, rodas de conversa, feira literária, brinquedos recicláveis, contação de histórias e brincadeiras tradicionais brasileiras. A programação é voltada para o fortalecimento da infância, da identidade e da memória dos povos ribeirinhos, negros e indígenas da região.

“A presença de um projeto como esse na comunidade do Pontal reforça o papel da educação, da cultura e da coletividade no desenvolvimento das crianças. Nos sentimos honrados em apoiar e acolher essa proposta na nossa escola”, destaca Bruno Neves, diretor da unidade de ensino.

A Casa Roxa Cultural, referência municipal e estadual em cultura, educação popular e diversidade, é a realizadora do projeto, que integra a programação contínua da instituição. A produção é da artista potyguara Thamilles Rodrigues, com recursos do edital de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba (FUNCULTURA e SECULT-ES) e da Lei Paulo Gustavo.

Guilherme Nascimento, gestor da Casa Roxa, destaca a importância da ação: “Nosso compromisso é criar experiências que valorizem o território, a memória e as infâncias. Projetos como esse são também construção de cidadania, autoestima e pertencimento para nossas crianças.”

Programação

02 de junho (segunda-feira)

Seminário de Abertura: “Todos Pela Infância: O Direito de Ser Criança”

Palestra sobre o ECA

Roda de conversa sobre cultura afro-indígena

Início da Nota Coletiva pela Infância Ribeirinha

Feira Literária Infantil “A, B, C Imaginário”

Oficina gastronômica kids “Gotas e Pitadas”

Oficina de desenho “Universo de Rabiscos”

CineKids: exibição e debate do curta “Yzis em Pindorama”

03 de junho (terça-feira)

Oficina “Meu Brinquedo, Eu Que Faço” (brinquedos recicláveis)

Festival “Aprender Brincando” (brincadeiras populares)

Intervenção artística “Mundo da Imaginação” (dança educativa)

Exposição “Minha Comunidade” (desenhos das crianças)

Leitura pública da Nota Coletiva pela Infância Ribeirinha

Serviço

Datas: 02 e 03 de junho de 2025

02 e 03 de junho de 2025 Horário: a partir das 8h

a partir das 8h Local: Escola Municipal do Pontal – Comunidade do Pontal, Marataízes/ES

Escola Municipal do Pontal – Comunidade do Pontal, Marataízes/ES Informações: @casaroxacultural ou presencialmente na escola

Realização: Casa Roxa Cultural | FUNCULTURA | SECULT-ES | Lei Paulo Gustavo | Ministério da Cultura

Apoio: Prefeitura de Marataízes