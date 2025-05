Marataízes apresenta balanço do 1º quadrimestre da nova gestão

A Prefeitura de Marataízes realizou, nesta semana, a prestação de contas referente aos quatro primeiros meses da atual gestão do prefeito Toninho Bitencourt (Podemos). O evento aconteceu no auditório do Rotary Clube e reuniu mais de 200 pessoas, entre moradores, servidores públicos, vereadores e representantes da imprensa regional.

Durante a audiência pública, foram detalhadas as principais dificuldades encontradas no início do mandato, bem como as ações e entregas realizadas pelas 19 secretarias municipais, além da Procuradoria Geral e da Ouvidoria. O vice-prefeito Willian Duarte abriu a sessão, negando boatos sobre supostos conflitos internos na administração. Em seguida, o prefeito Toninho Bitencourt fez a abertura oficial da audiência.

Cada órgão do primeiro escalão apresentou um balanço das atividades desenvolvidas desde o dia 2 de janeiro. As pastas de Saúde, Assistência Social, Obras, Agricultura, Turismo e Educação concentraram a maior parte das explanações, devido ao volume e à relevância das ações implementadas.

A apresentação contou com vídeos ilustrativos que destacaram iniciativas importantes, como a parceria firmada entre a Secretaria de Assistência Social e a APAE de Marataízes para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), lançada no mesmo dia do evento.

A audiência foi encerrada com a exibição de um vídeo institucional, aplaudido pelo público presente. A prestação de contas tem como objetivo promover a transparência e manter a população informada sobre os investimentos e projetos conduzidos pela atual gestão municipal.