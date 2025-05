Marataízes contará com Núcleo de Escuta Especializada

Marataízes contará com um Núcleo de Escuta Especializada e os últimos detalhes da criação foram discutidos nesta segunda-feira (19). A iniciativa tem como objetivo proteger crianças e adolescentes, além de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência.

De acordo com a administração municipal, os próximos passos para criação do Núcleo são a sensibilização dos gestores das pastas e entidades envolvidas, capacitação dos técnicos que atuarão no Núcleo e divulgação da sua atuação para a sociedade civil.

O Comitê para Implantação do Núcleo de Escuta Especializada em Marataízes já foi regulamentado por meio do Decreto Municipal nº 3500/2024, publicado em 16 de dezembro do ano passado.

A implementação da Escuta Especializada é uma iniciativa da Prefeitura de Marataízes, por meio das secretarias de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), de Educação e de Saúde, além do Conselho Municipal de Direitos Humanos e da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE).