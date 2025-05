Marcha à Brasília: Amunes defende interesses de cidades capixabas

O presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira, acompanhado do vice-presidente e prefeito de Piúma, Paulo Cola (DC), dos prefeitos Dito (Muniz Freire), José Valério (Jerônimo Monteiro), do vice-prefeito de Nova Venécia, Mário da Mineirinha, entre outras lideranças capixabas, participaram da abertura da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontece de 19 a 22 de maio no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

A presença da comitiva capixaba reforçou o compromisso da Amunes com o fortalecimento do municipalismo e a busca por soluções que melhorem a vida da população do Espírito Santo.

A Marcha é o maior evento municipalista da América Latina e reúne milhares de gestores públicos para debater temas cruciais, como a Reforma Tributária, a PEC da Sustentabilidade e a autonomia municipal.