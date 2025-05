MPES e Prefeitura de Vitória promovem Cãominhada pela causa animal

No próximo domingo (04), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa da Fauna (CPDF), em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), realiza a Cãominhada MPES, evento que visa promover a conscientização sobre os direitos dos animais e o combate aos maus-tratos. O encontro acontecerá a partir das 7h30, no Quiosque K2, na Praia de Camburi.

A Cãominhada tem como objetivo informar os tutores sobre a importância da guarda responsável, além de ser um ponto de arrecadação de ração para ONGs que cuidam de animais abandonados e resgatados. Durante o evento, também serão oferecidos serviços de vacinação para cães e gatos, com a presença da unidade vet-móvel da Prefeitura de Vitória. Atividades recreativas para crianças também fazem parte da programação.

A campanha tem o intuito de sensibilizar a população sobre a importância de cuidar e respeitar os animais de estimação. Vale lembrar que, no Brasil, o abandono de animais é considerado um crime conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98), que classifica tanto o abandono quanto os maus-tratos como infrações passíveis de punição.