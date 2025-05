MPES sedia 21ª Reunião do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos

Vitória (ES), 20 de maio de 2025 – O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), em parceria com o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), promoveu nesta terça-feira (20), no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, a 21ª Reunião do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos (FCRS).

O encontro reuniu autoridades, especialistas, representantes de associações de catadores e membros da sociedade civil para discutir avanços e desafios na gestão dos resíduos sólidos no estado.

A reunião contou com a presença da coordenadora do FCRS, promotora de Justiça Isabela de Deus Cordeiro; da vice-coordenadora do Fórum e vice-procuradora-chefe do MPT-ES, Janine Milbratiz Fiorot; da professora do Ifes e coordenadora da Comissão de Logística Reversa do Fórum, Maria Cláudia Lima Couto; do gerente adjunto de Meio Ambiente de Negócios do Sebrae, João Vicente Pedrosa Moreira; do presidente da ASCOOR, Thales Barreto de Jesus; e dos diretores-gerais da ARSP e da ARIES, Alexandre Ventorim e André Toscano, respectivamente.

Durante a abertura, a promotora Isabela de Deus destacou os avanços na política de resíduos sólidos no Espírito Santo, ressaltando que 54 municípios já firmaram contratos com organizações de catadores para ações de educação ambiental, triagem e coleta seletiva porta a porta. Segundo ela, a maioria das associações vinculadas ao Fórum já está devidamente licenciada para exercer suas atividades.

Entre os destaques da programação, o Sebrae apresentou iniciativas voltadas à gestão de resíduos sólidos e a ASCOOR divulgou o Prêmio Biguá de Sustentabilidade, que valoriza ações ambientais nas regiões Sul, Norte e Noroeste do Estado. A professora Maria Cláudia Lima Couto ministrou a palestra “Capacitação em Torno da Logística Reversa com Vistas à Implementação de Decretos no Âmbito Municipal”, abordando temas como economia circular e responsabilidade compartilhada.

O encerramento contou com uma apresentação conjunta da ARSP e ARIES sobre a importância da regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, destacando os impactos positivos na saúde pública, preservação ambiental e sustentabilidade econômica.

O município de Guaçuí marcou presença no evento com a participação de uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e membros da diretoria da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Guaçuí, reafirmando o compromisso local com o fortalecimento da gestão participativa e sustentável dos resíduos sólidos.

O evento reforça o papel fundamental da cooperação entre instituições públicas, setor produtivo e sociedade civil na construção de soluções eficazes e integradas para os desafios ambientais do Espírito Santo.