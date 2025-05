Municípios capixabas participam da Bioblitz da Mata Atlântica 2025

Teve início nesta segunda-feira (27), Dia da Mata Atlântica, a Bioblitz da Mata Atlântica 2025, um grande mutirão de ciência cidadã que segue até o dia 30 de junho. A ação convida escolas, pesquisadores e cidadãos capixabas a registrarem a biodiversidade em seus municípios e a contribuírem com o conhecimento sobre esse bioma tão ameaçado.

Promovida pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), com apoio do Instituto Últimos Refúgios, da Fundação Espírito-santense de Tecnologia (FEST) e das Prefeituras de Santa Teresa, Vitória e Vargem Alta, a iniciativa tem como foco o envolvimento da população local no registro de plantas, animais e fungos por meio da plataforma colaborativa iNaturalist.

Atividades nos municípios capixabas

Em Santa Teresa, sede do INMA, a programação inclui ações presenciais com crianças e professores da rede pública. Equipes de pesquisadores estarão em campo promovendo atividades educativas e registros da biodiversidade local. O Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, principal centro de visitação da cidade, estará aberto ao público durante o período da Bioblitz.

Já em Vitória e Vargem Alta, escolas e moradores também estão sendo mobilizados para participar da ação. A proposta é incentivar a observação da natureza em diferentes ambientes – de quintais e praças urbanas a trilhas e áreas naturais.

Como participar

Participar é simples e gratuito. Qualquer pessoa pode contribuir de onde estiver. Confira o passo a passo:

Acesse o site ou baixe o app iNaturalist (disponível para Android e iOS); Crie uma conta e entre no projeto “Bioblitz da Mata Atlântica 2025”; Entre os dias 27 de maio e 30 de junho, fotografe plantas, animais ou fungos encontrados na natureza; Envie os registros pelo aplicativo ou site. Pronto! Você já estará colaborando com a ciência e com a conservação da Mata Atlântica.