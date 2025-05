Nos EUA, Casagrande apresenta Fundo Soberano e potencialidades do ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) cumprirá uma série de compromissos nos Estados Unidos durante a Semana do Brasil 2025, em Nova York. O chefe do Poder Executivo segue para o país neste sábado (10).

Na agenda oficial, consta a participação do governador capixaba no Workshop do Fórum Internacional de Fundos Soberanos e do Instituto da Família Jain, quando apresentará o Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses) e seu impacto social na transição energética.

Também palestrará sobre o tema para empresários e investidores durante o Annual General Meeting.

Casagrande ainda comandará palestra sobre “Eficiência do Setor Público” no evento “Cenário Global e o Impacto para Países Emergentes”, que contará com a participação do Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman.

Além disso, o governador ainda participará do 14° Lide Brazil e da Câmara de Comércio Brasil-América na homenagem de Pessoa do Ano, que, em 2025, será o CEO do Ifood, Fabricio Bloisi.

Casagrande retorna ao Espírito Santo na manhã da sexta-feira (16), quando reassume o Governo, que ficará interinamente sob o comando do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).