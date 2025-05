Nova linha de ônibus garante mais acesso à cultura no Espírito Santo

Começa a operar a nova linha de ônibus 676, ligando o Terminal de Vila Velha e o Aquaviário da Prainha ao Parque Cultural Casa do Governador. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira (2), pelo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

A medida, que garante mais acesso à cultura, é válida sempre aos fins de semana.

“Oportunidade para o capixaba curtir a natureza e aproveitar a intensa agenda cultural do Parque!”, explicou o chefe do Poder Executivo estadual por meio da sua rede social.