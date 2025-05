Operação mira fraudes em concursos públicos no Espírito Santo

A Polícia Civil realizou, no último mês de abril, a quinta etapa da Operação Falsarius, que apura um esquema de fraudes contra a Administração Pública. A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor).

Durante a operação, foram executados 21 mandados de busca e apreensão, resultando na coleta de 18 telefones celulares, além de documentos, diplomas, laudos e exames médicos adulterados ou falsificados.

A investigação teve início no final de 2023, após a detecção de irregularidades em documentos apresentados por candidatos aprovados em processos seletivos de secretarias municipais da região da Grande Vitória.

Segundo as apurações, trata-se de um esquema bem organizado de falsificação e comercialização de documentos públicos e particulares.

Mais detalhes sobre a operação serão divulgados em uma coletiva de imprensa marcada para esta quarta-feira (30), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.

Venda de diplomas por até R$ 1,5 mil

Em fases anteriores da operação, a polícia já havia informado que a investigação envolve seleções para contratação de professores. De acordo com os investigadores, alguns documentos eram comercializados por valores de até R$ 1,5 mil.

