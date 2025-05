Paciente e médico trocam agressão física em PA de Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal precisou ser acionada após uma ocorrência registrada no Pronto Atendimento de Saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim.

A confusão aconteceu na última sexta (30) e, de acordo com relatórios, um paciente chegou ao local em estado de agitação, recusando atendimento e apresentando comportamento agressivo.

Durante a tentativa de medicação, o homem teria iniciado uma série de agressões físicas dentro da unidade e, em seguida, tentou se evadir do local. A confusão envolveu também o profissional responsável pelo atendimento, gerando um episódio de vias de fato.

A coordenadora da unidade foi acionada e ouviu testemunhas, que relataram que a troca de agressões foi mútua. Segundo a mesma fonte, já havia relatos anteriores envolvendo o mesmo médico em situações semelhantes com outros pacientes.

A Secretaria Municipal de Saúde foi chamada e enviou uma equipe até o local para providências administrativas. O caso foi registrado como contravenção por vias de fato.

