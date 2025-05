Pazolini amplia articulação política com agenda no interior do ES

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), intensificou sua presença no interior do Espírito Santo nesta sexta-feira (2), com participação em dois eventos estratégicos para sua articulação política regional. O gestor da capital esteve em Santa Teresa, onde prestigiou o Santa Teresa Gourmet 2025, festival que valoriza a cultura e o turismo da região serrana, e, em seguida, participou das comemorações pelos 37 anos de emancipação política de João Neiva.

As agendas refletem o movimento do prefeito em ampliar seu alcance político fora da Grande Vitória, num momento em que lidera as intenções de voto para o Governo do Estado em 2026, segundo levantamento recente. Pazolini tem buscado fortalecer o diálogo com lideranças locais, produtores culturais, empresários e a população, em um claro esforço de construção de uma base política mais ampla.

Durante os compromissos no interior, Pazolini esteve acompanhado do deputado federal Evair de Melo (PP) e do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, reforçando o alinhamento com nomes de peso da política capixaba.

Com forte aprovação na capital, o prefeito vem consolidando uma agenda voltada à integração estadual, marcada por encontros com gestores municipais, visitas técnicas e participação em eventos que evidenciam as potencialidades de cada região. A estratégia inclui o compartilhamento de experiências de gestão e a defesa de um Espírito Santo mais coeso e desenvolvido.