Pedalaço Pela Paz reúne mais de quatro mil participantes em Vila Velha

Com mais de quatro mil participantes, a 26ª edição do “Pedalaço Pela Paz, Conte até 10!” foi realizada neste domingo (25). Promovido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), o passeio ciclístico teve início na Praça do Papa, em Vitória, e seguiu pela Terceira Ponte até a Prainha, em Vila Velha, e retornou para o ponto de partida, em Vitória.

A iniciativa, já tradicional, marca o Dia Estadual da Cultura de Paz e tem como propósito promover valores como paz, solidariedade e consciência cidadã, além de reforçar a importância da condução segura no trânsito.

O procurador-geral de Justiça do MPES, Francisco Martínez Berdeal, participou do evento e destacou sua relevância como forma de aproximação com a sociedade. “O Ministério Público hoje está defendendo o que defende todos os dias: respeito, justiça, igualdade para todos e paz”, afirmou.

Também estiveram presentes a Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andrea Rocha, o Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, a Secretária-Geral do Gabinete PGJ, Promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei, o Chefe de Gabinete PGJ, Promotor de Justiça Bruno Araújo Guimarães, o Diretor-Geral, Lidson Fausto, o Dirigente do Centro de Apoio Operacional Criminal (CACR), Promotor de Justiça Ronald Lopes, a coordenadora do Núcleo de Proteção aos Direitos da Juventude (NEJU) e Dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAIJ) em exercício, Promotora de Justiça Renata Lordello Colnago, Promotor de Justiça Florêncio Herzog, e demais membros e servidores do MPES.

A organização do passeio ciclístico no MPES ficou a cargo do CACR, com o apoio do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa do Direito das Mulheres (NEVID), do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência (NAVV), do CAIJ e do NEJU.

Nesta edição, o evento arrecadou mais de duas toneladas de alimentos, que serão destinados a instituições sociais da Grande Vitória. Com apoio do Detran|ES, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e das Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha, o trajeto foi realizado com segurança. O grupo retornou à Praça do Papa após cerca de duas horas de passeio.

O Pedalaço integra a campanha nacional “Conte até 10. Paz. Essa é a atitude”, que visa conscientizar a população sobre a prevenção de crimes motivados por razões banais, incentivando atitudes pacíficas e contribuindo para a redução da violência, especialmente no Espírito Santo.

Além das parcerias com o Governo do Estado, prefeituras e diversas instituições, o evento contou com a produção e organização da empresa Alex Produções e Eventos.