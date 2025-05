PM reforça ações e apreende armas, drogas e veículos no sul do ES

O 9º Batalhão da Polícia Militar realizou na última quinzena, uma série de operações com foco no combate à criminalidade nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Vargem Alta. As ações resultaram na apreensão de armas de fogo, drogas diversas, munições, recuperação de veículos e cumprimento de mandados judiciais, reforçando o compromisso da PMES com a segurança da população sul capixaba.

No total, 22 pessoas foram conduzidas, e 2 menores apreendidos, que foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional. Houve também a recaptura de um foragido da Justiça e o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

“O comprometimento e a ação integrada dos nossos militares estão refletindo diretamente na redução da criminalidade. As operações estão sendo planejadas com inteligência e executadas com firmeza. Essa resposta firme à criminalidade é fruto do profissionalismo de cada policial”, destacou o comandante do 9º Batalhão, Tenente-Coronel Palaoro.

Balanço Geral das Apreensões:

Armas de Fogo (7)

03 Revólveres calibre .38

01 Revólver calibre .32

01 Garrucha calibre .32

01 Carabina calibre 12

01 Pistola Taurus G2C cal. 9mm

01 Pistola Taurus 838 cal. .380

Munições (Total: 86 unidades)

47 munições calibre .380

27 munições calibre 9mm

07 munições calibre .32

05 munições calibre .38

Drogas Apreendidas:

Cocaína:

1.138 papelotes

388 pinos

16 unidades médias

Crack:

01 tablete de Kg prensado

239 pedras pequenas

17 unidades grandes

01 invólucro com 45g

Maconha:

03 tabletes grandes (1,35 kg total)

03 porções médias

141 buchas

39 tiras

Haxixe:

Aproximadamente 675 g

13 pacotes

Loló:

01 garrafa de “loló”

01 sacola com frascos vazios para “loló”

Outros Itens:

03 balanças de precisão

01 sacola com pinos vazios

Diverso material para endolação

09 celulares

01 cordão dourado

02 rádios comunicadores

01 base de rádio comunicador

R$ 900,00 em espécie (aproximadamente)

Veículos:

01 veículo clonado recuperado

01 veículo produto de furto recuperado

Materiais Furtados:

19 peças e 02 sacolas com fios de cobre de procedência ilícita