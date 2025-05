PM reforça segurança durante festival em Conceição do Muqui

Com alto potencial turístico, a comunidade de Alto Pontões, localizada em Conceição do Muqui, distrito de Mimoso do Sul (ES), será palco do 3º Festival da Carne de Porco, que acontecerá nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2025.

Reconhecida por suas impressionantes formações rochosas, Alto Pontões tem se consolidado como destino ideal para esportes de aventura, como trilhas de motocross, voos de parapente, escaladas e até wingsuit — modalidade que ganhou projeção nacional em 2016 com o atleta Fernando Brito.

O potencial natural e esportivo da região tem chamado a atenção de investidores nacionais e internacionais, com forte tendência de se tornar um dos principais polos turísticos do Espírito Santo.

Durante o festival, além de saborear o melhor da carne de porco, os visitantes poderão curtir shows musicais, registrar paisagens deslumbrantes e aproveitar um clima agradável e único que só Alto Pontões oferece.

Segundo o Sargento Andrade, “o policiamento ostensivo no local visa proporcionar a sensação de segurança à população que prestigia o evento, além de prevenir ocorrências e manter a ordem pública. Com a presença contínua das equipes da Polícia Militar, a expectativa é que o público possa aproveitar a festividade com tranquilidade e confiança”.

A Polícia Militar garantirá presença ostensiva durante todo o evento, reforçando a segurança da comunidade e dos visitantes que participam das atividades culturais e turísticas em Alto Pontões.