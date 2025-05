Polícia Civil prende 3 pessoas por tráfico em Marataízes e Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, deflagrou, nesta quarta-feira (21), a 5ª fase da Operação Asfixia 25, com o objetivo de combater o tráfico de drogas nos municípios de Marataízes e Itapemirim, na região sul do Espírito Santo.

A ação contou com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e mobilizou um efetivo de 63 agentes, entre policiais civis, policiais militares, policiais penais, guardas civis municipais e servidores da Secretaria de Segurança de Marataízes, além da utilização de 20 viaturas.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), Guarda Civil Municipal de Marataízes, Guarda Civil Municipal de Itapemirim e a Secretaria de Segurança de Marataízes.

As diligências foram realizadas nos bairros Barra de Itapemirim, Ilmenita, Santa Rita, Pontal e Curvina, todos em Marataízes, além do bairro Graúna, em Itapemirim. Como resultado da operação, foram apreendidos uma motocicleta, R$ 8.890,00 em espécie, 529 gramas de cocaína pura, 55 pinos de cocaína prontos para comercialização, um pedaço de maconha pesando 130 gramas, cinco buchas de maconha, quatro balanças de precisão, cinco telefones celulares, um simulacro de arma de fogo e comprimidos utilizados para mistura de entorpecentes.

Três pessoas foram presas e autuadas em flagrante por tráfico de drogas. Os detidos são dois homens, de 22 e 30 anos, e uma mulher de 34 anos.

“A Operação Asfixia 25 reforça o trabalho integrado entre as forças de segurança reafirmando o compromisso das forças de segurança com o enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade na região”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, delegado Thiago Viana.