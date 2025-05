Prefeito de Marataízes nega corte no Ticket Alimentação; entenda

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt (Podemos), usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (5) para desmentir rumores de que sua gestão estaria planejando o corte do Ticket Alimentação concedido aos servidores públicos municipais.

A informação, inicialmente veiculada por uma rádio local, sugeria que, diante de supostas dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, o chefe do Executivo estaria articulando a suspensão do benefício. A declaração gerou repercussão entre os funcionários públicos e provocou a reação imediata do prefeito.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Bitencourt foi enfático ao classificar a notícia como “fake news” e reforçou o compromisso de sua gestão com os direitos dos servidores.

“Quero deixar claro para todos os servidores do município de Marataízes que não existe nenhuma intenção de cortar ou reduzir o Ticket Alimentação. Essa fake news divulgada por uma emissora local não condiz com a realidade. Meu compromisso é com uma gestão correta, responsável e voltada para o bem de todos”, afirmou.

O prefeito ainda destacou o papel essencial dos servidores na administração municipal e pediu que a categoria confie apenas em informações oficiais. “Vocês são peças fundamentais da nossa gestão. Acreditem no que eu disser diretamente a vocês. Aqui tem credibilidade”, concluiu.

A declaração ocorre em meio a um cenário de crescente tensão política no município, marcado por disputas de narrativas e o uso de canais de comunicação para influenciar a opinião pública.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais