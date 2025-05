Prepare o casaco! Frente fria muda o tempo no ES no fim de semana

A passagem de uma frente fria na região Sudeste mudará o tempo no Espírito Santo no fim de semana, acordo com a Climatempo. A umidade e as condições para chuva tendem aumentar no Estado e os capixabas vão sentir mais frio nos próximos dias.

Segundo a Climatempo, essa frente fria é do tipo oceânica. Isso significa, que seu maior impacto será nas áreas próximas ao mar. A queda da temperatura também será notada nas áreas próximas ao litoral.

Aliás, no Espírito Santo, o sol deve predominar nesta quinta-feira (22), apenas com uma possibilidade de chuva moderada no litoral norte capixaba.

Frente fria no Espírito Santo vai derrubar a temperatura

A nova frente fria que avança pela Costa do Sudeste nos próximos dias chega ao Espírito Santo na sexta-feira (23). Porém, o litoral capixaba sentirá o maior impacto da frente fria durante o fim de semana.

O sábado (24) e o domingo (25), serão com muita nebulosidade em todo o Espírito Santo e a chuva volta a cair com frequência, a qualquer hora. Aliás, o risco de chuva de moderada para forte intensidade é maior durante o domingo.

Portanto, com aumento da nebulosidade e da chuva, a temperatura volta a ter uma ligeira queda no Espírito Santo.