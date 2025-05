Prepare o cobertor! Primeira grande onda de frio de 2025 vem aí

A primeira onda de frio de 2025 vem aí! A virada de maio para junho reserva uma situação meteorológica muito especial. Simulações atmosféricas feitas em supercomputadores vêm confirmando nos últimos dias a entrada de uma potente e grande massa de ar frio de origem. De acordo com a Climatempo, essa massa polar sobre América do Sul tem potencial para avançar com muita força também sobre o território brasileiro.

Ao que tudo indica, será a primeira onda de frio de 2025 e que poderá causar uma queda de temperatura bastante acentuada não só na região Sul, mas em grande parte do Sudeste, do Centro-Oeste e em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. Faltando pouco menos de um mês para o solstício de inverno, que será no dia 20 de junho, esta onda de frio poderá gelar (e congelar) várias áreas do país.

Primeira onda de frio de 2025

Segundo a Climatempo, o grande diferencial desta massa de ar frio é que ela deve ter características continentais. Isso quer dizer que o ar de origem polar vai se deslocar pelo interior da América do Sul e não sobre o oceano.

A maioria das massas de ar frio que chegam ao Brasil passam mais tempo sobre o oceano e isso enfraquece o poder de resfriamento. Uma massa de ar frio continental normalmente tem pouca umidade, fazendo com que seu potencial de resfriamento seja muito maior.

São as massas de ar frio continentais que conseguem levar o ar gelado para o interior do Brasil, causando temperaturas realmente baixas no interior do Sudeste, no Centro-Oeste e também o fenômeno da friagem em parte da região Norte.

Dois pulsos de ar polar

As análises mais recentes mostraram que este intenso resfriamento sobre o Brasil poderá acontecer em duas partes, com o ar polar avançando sobre o país em dois pulsos. Essa situação é bastante comum quando é necessário afastar massas quentes e secas que já estão instaladas sobre o interior do Brasil há vários dias.

O segundo pulso de ar polar, e que vai reforçar o primeiro, deve avançar sobre o Brasil entre os dias 31 de maio e 1 de junho. Isso fará com que o ar frio seja empurrado de vez sobre as regiões Sudeste e Centro-oeste do Brasil.

Para a Climatempo, essas projeções são iniciais e ainda vão sofrer vários ajustes de rota na próxima semana. Considerando as condições reais do tempo que estarão sendo observadas sobre o Brasil e sobre a América do Sul. Portanto, essas variações são muito comuns e poderemos ter atraso ou um adiantamento da entrada do ar frio.

Temperatura negativas

Muito provavelmente, os três estados da região Sul do Brasil vão registrar temperaturas negativas. Mas desta vez, termômetros poderão marcar menos de 0 °C, até em locais fora das regiões serranas. Numa primeira análise, temperaturas perto de 0 °C poderiam ocorrer em áreas de Mato Grosso do Sul e em São Paulo.

Se este potente ar frio polar passar sobre o interior da região Sul, como vem sendo projetado nos últimos dias pelas simulações atmosféricas, a geada poderia ocorrer de forma ampla sobre o Sul do Brasil. Isso porque, alguns locais poderiam ter geada de moderada para forte intensidade, com risco de danos na agricultura pela primeira vez este ano.

Risco de neve e outras precipitações invernais

Sendo assim, possibilidade de neve de outros tipos de precipitação invernal no Sul do Brasil também não poderia ser descartada. Considerando as condições meteorológicas projetadas para o final de maio e os primeiros dias de junho de 2025.

Além do ar frio muito intenso entrando pelo interior do Brasil, é possível que tenhamos um ciclone extratropical sobre o oceano. No entanto, isso garantiria a injeção de umidade necessária para a formação das nuvens.

Frio abaixo dos 10°C

Se esta onda de frio realmente avançar sobre o Brasil de forma continental, o ar frio polar poderá entrar intenso pelo interior do Sudeste e sobre a região Centro-Oeste. Isso fará com que muitas áreas experimentem o frio próximo ou até abaixo dos 10°C, o que não é comum na maioria das áreas dessas regiões.

Portanto, com as projeções atuais da intensidade desta onda de frio, os primeiros dias de junho serão com muitos recordes de baixa temperatura. Isso nos estados do Sul, em muitas áreas do Sudeste do Centro-Oeste e também em parte da região Norte.