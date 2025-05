PRF apreende cocaína escondida em painel de veículo na BR-101

Na madrugada do úlimo sábado (25), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 12,7 kg de cocaína durante uma fiscalização de rotina na BR-101, no km 244, município de Serra.

A abordagem ocorreu por volta das 5h10, quando os agentes deram ordem de parada a um veículo Nissan Versa, de cor prata, conduzido por um homem de 36 anos. Durante a verificação dos documentos e do interior do automóvel, os policiais notaram sinais de nervosismo por parte do condutor e identificaram irregularidades no painel do lado do passageiro, como diversas ranhuras no local onde deveria estar o airbag.

Após uma inspeção minuciosa, os agentes localizaram um compartimento oculto no painel, onde estavam escondidos 12 tabletes de uma substância com características semelhantes à cocaína, totalizando 12.780 gramas.

Questionado, o motorista afirmou que saiu de Ipatinga – MG com destino ao bairro Eldorado, em Serra, sob a justificativa de que iria adquirir cerca de 25 kg de camarão congelado para revender. No entanto, confessou que recebeu o veículo já preparado por uma pessoa em Ipatinga e que receberia a quantia de R$ 2.000,00 para entregar o carro no Espírito Santo. O homem não soube identificar os envolvidos na operação.

Diante dos fatos, o condutor foi detido e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha, onde responderá, em tese, por tráfico de drogas. A substância entorpecente, o veículo utilizado e dois aparelhos celulares foram apreendidos e entregues à autoridade policial.