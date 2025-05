PRF apreende drogas durante abordagem em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta terça-feira (6), entorpecentes durante uma abordagem no km 345 da BR-101, em Guarapari.

Por volta das 21h30, os policiais abordaram um Honda Fit preto e solicitaram que o condutor abaixasse os vidros dianteiros e traseiros do veículo para verificação dos ocupantes. No momento da abordagem, a equipe identificou um forte odor de substância semelhante à maconha, o que motivou uma busca no interior do carro.

Durante a inspeção, os agentes localizaram uma sacola sob o banco dianteiro direito contendo invólucros plásticos com substâncias análogas à maconha e ao “Pak/Haxixe”. No veículo estavam três homens: o motorista, um passageiro no banco da frente e outro no banco traseiro. Questionado, o condutor informou que adquiriu a droga no bairro Bom Pastor, em Viana/ES.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guarapari para as providências cabíveis.