PRF divulga resultado da Operação Dia do Trabalho nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou no domingo (04), às 23h59, a Operação Dia do Trabalho, que teve como objetivo principal a segurança viária, a prevenção de acidentes e a fiscalização de condutas irregulares de motoristas. As ações foram realizadas entre 01 e 04 de maio de 2025.

O feriado na quinta-feira deste ano possibilitou ponto facultativo em algumas cidades na sexta-feira, resultando em um feriadão e, consequentemente, no aumento do fluxo de veículos nas rodovias.

Durante toda a operação, a PRF fiscalizou 1.435 veículos e 1.649 pessoas. Foram registradas 875 imagens por radares portáteis e realizados 863 testes de alcoolemia. Em decorrência de irregularidades, 13 veículos foram retirados de circulação.

No âmbito das infrações de trânsito, foram emitidos 420 autos. As ações de combate ao crime também foram intensificadas, resultando na detenção de 07 pessoas por diversos crimes e na recuperação de um veículo.

Em relação à sinistralidade, a PRF registrou 21 acidentes, dos quais 06 foram considerados graves. Não houve registro de óbitos durante a operação.

A intensificação da fiscalização demonstra o comprometimento da PRF com a segurança nas rodovias. A PRF ressalta a importância do respeito às leis de trânsito, especialmente aos limites de velocidade e à distância de segurança, para a redução de acidentes e a preservação de vidas, reiterando que a imprudência ao volante continua sendo a principal causa de mortes em rodovias.