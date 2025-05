PRF encontra arma, dinheiro e joias dentro de carro na BR-101

Na noite da última quarta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um revólver, além de uma grande quantia em dinheiro e joias durante uma fiscalização de rotina no km 345 da BR-101, em frente à Unidade Operacional da PRF em Guarapari.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma Fiat Toro, que transportava três ocupantes. Durante a verificação dos equipamentos obrigatórios do veículo, os agentes encontraram um revólver calibre .38, da marca Taurus, com seis munições intactas, no porta-luvas.

No assoalho do banco dianteiro do passageiro, dentro de uma bolsa, foram localizados aproximadamente R$ 172.500,00 em espécie, além de quatro cordões de ouro com quatro pingentes.

Um dos ocupantes assumiu a propriedade do material. Ele afirmou que a arma era para sua proteção pessoal, apesar de não possuir registro nem porte legal. Informou ainda que o dinheiro seria oriundo da venda de um veículo e que as joias teriam sido adquiridas de terceiros.

Diante dos fatos, o veículo, os itens apreendidos e os envolvidos foram encaminhados à autoridade policial de plantão para os procedimentos cabíveis.