PRF recupera dois veículos clonados no norte do Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos clonados nesta quinta-feira (15) durante fiscalizações na BR-101, no norte do Espírito Santo.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 16h30, no km 126 da rodovia, em Sooretama/ES. Durante patrulhamento, uma equipe da PRF avistou várias motocicletas estacionadas em frente a uma oficina mecânica às margens da BR-101. Ao verificar os elementos identificadores de uma das motos, uma Honda CG 160, de cor prata, os policiais constataram sinais de adulteração no número do motor e no número de identificação veicular (NIV), impossibilitando a identificação do veículo original.

O proprietário da oficina relatou que a motocicleta havia sido deixada por um cliente para manutenção. Um funcionário acrescentou que o dono do veículo trabalhava nas proximidades e tentou localizá-lo. Minutos depois, o chefe do suposto proprietário compareceu ao local e explicou que, devido à falta de energia elétrica em sua propriedade desde as primeiras horas do dia, não havia conseguido contato com o funcionário que estaria com a moto.

Mais tarde, por volta das 19h40, no km 01 da BR-101, em Pedro Canário/ES, outra equipe da PRF abordou um VW/T-Cross HL TSI, de cor prata, com placas de Florianópolis/SC. O veículo era conduzido por uma mulher de 53 anos. Durante a fiscalização, os policiais identificaram sinais de adulteração nos elementos identificadores e, após análise técnica, constataram que o carro era, na verdade, um veículo clonado. O original, também um VW/T-Cross HL TSI, de cor prata, licenciado em Belo Horizonte/MG, possui registro de roubo datado de 16 de outubro de 2024, no Rio de Janeiro/RJ.

Questionada, a condutora afirmou que havia pegado o veículo em Porto Seguro/BA, a pedido da sobrinha, e que o entregaria em Guriri. Ela informou ainda que o carro pertencia ao ex-marido da sobrinha.

As duas ocorrências foram encaminhadas às Delegacias Regionais da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.