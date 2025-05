Projeto para ampliar a imunização contra a meningite pelo SUS

O deputado federal Da Vitória (Progressistas-ES) apresentou na Câmara dos Deputados, nesta semana, o Projeto de Lei 2089/2025, que prevê a inclusão no Plano Nacional de Imunização (PNI) das vacinas Meningocócica ACWY e Meningocócica B para crianças a partir dos 3 meses de vida, ampliando a proteção contra a meningite disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto de lei explica que atualmente, na rede pública, somente a vacina Meningocócica C está disponível para os bebês a partir de três meses de idade. Contra os sorogrupos A, C, W e Y são disponibilizadas entre 11 e 14 anos, e antes desta idade, somente é aplicada na rede particular. Já o sorogrupo B só é oferecida na rede privada.

No Brasil, somente em 2025, foram notificados quase 2 mil casos, e os sorogrupos B e C são os mais predominantes.

Na justificativa, Da Vitória argumenta que hoje, para ter uma imunização ampla a partir dos três meses com as vacinas dos sorogrupos B e ACWY, o custo ultrapassa R$ 1 mil na rede privada, o que prejudica o acesso da maior parcela das famílias brasileiras.

“A inclusão das vacinas Meningocócica ACWY e Meningocócica B no Plano Nacional de Imunização (PNI) do SUS, a partir dos três meses de idade, é fundamental para ampliar a proteção contra a meningite, uma doença grave e contagiosa que pode causar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte”, justifica Da Vitória.

Agora, o Projeto segue para tramitação nas comissões da Câmara dos Deputados.