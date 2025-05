Qualificar ES: Confira os cursos disponíveis e como se inscrever

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), está com inscrições abertas para o novo processo seletivo do programa Qualificar ES, na modalidade on-line. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de maio de 2025.

O programa oferece cursos gratuitos e 100% online, voltados para a qualificação profissional de capixabas com 16 anos ou mais, que tenham acesso à internet. O objetivo é ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, incentivando também o empreendedorismo e a inovação.

Oportunidade para todos os capixabas

De acordo com o secretário de Estado Bruno Lamas, esta é a segunda oferta de cursos em 2025 e reafirma o compromisso do governo com a educação acessível:

“Estamos comprometidos em levar educação de qualidade e gratuita para todas as regiões do Espírito Santo. O Qualificar ES transforma vidas, prepara as pessoas para o mercado, fortalece o empreendedorismo e impulsiona o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado.”

Quais cursos estão disponíveis?

Nesta edição, são 20 mil vagas disponíveis em 20 cursos diferentes, todos com duração de dois meses. As aulas começam no dia 3 de junho e vão até 15 de agosto.

Os cursos foram desenvolvidos com foco nas demandas do mercado de trabalho e do empreendedorismo, oferecendo conteúdos alinhados às necessidades reais dos alunos.

Quem pode participar?

Pessoas com 16 anos ou mais

Residentes do Espírito Santo

Que tenham acesso à internet para acompanhar as aulas remotamente

Como se inscrever?

Os interessados devem acessar os links abaixo:

Sobre o programa Qualificar ES

O Qualificar ES é uma iniciativa do Governo Estadual em parceria com o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, com foco em redução da criminalidade e promoção da qualificação profissional em bairros com alta vulnerabilidade social.

O programa oferece cursos nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, alcançando moradores de todas as regiões capixabas.

Além de preparar para o mercado, o Qualificar ES contribui com:

Desenvolvimento social e econômico

Promoção da autoestima e do senso de pertencimento local

Melhoria das condições de vida

Oportunidades reais de empregabilidade