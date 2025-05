Que frio! Parque Nacional do Caparaó registra 3 graus negativos

O Parque Nacional do Caparaó registrou, na manhã deste sábado (3), uma intensa geada que cobriu carros, barracas e outros objetos no “Acampamento Casa Queimada”, localizado na trilha de acesso ao Pico da Bandeira, em Ibitirama.

As imagens foram captadas pelo guia turístico Ivan de Sousa, que acompanhava um grupo de visitantes. Segundo ele, os termômetros chegaram a marcar -3ºC, surpreendendo quem subia a serra e marcando oficialmente o início da temporada 2025 de visitas ao parque.

A formação de geada é comum nos meses mais frios do ano e costuma atrair turistas em busca de paisagens congeladas e temperaturas extremas.

Veja o vídeo:

