Recém-nascido é agredido com soco no rosto em Castelo

Uma criança recém-nascida foi agredida com soco no rosto, nesta sexta-feira (30), no município de Castelo.

Tendo em vista o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), que visa preservar a identidade do bebê, o bairro não será divulgado.

De acordo com informações de populares, a suspeita é de que o pai do bebê tenha cometido as agressões após ter se irritado com o choro da criança, que tem menos de um mês de vida, durante a madrugada.

A vítima foi socorrida pela mãe para a Santa Casa de Misericórdia de Castelo. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A Polícia Militar confirmou a informação e detalhou o fato.

“Na manhã desta sexta-feira (30), policiais militares foram ao Hospital Santa Casa de Castelo para verificar a informação de que um bebê recém-nascido havia sido levado até a unidade pela mãe após ser agredido pelo pai. No local, a mulher relatou que o marido se irritou com os choros do bebê e deu um soco no rosto do menino. O recém-nascido permaneceu sob cuidados médicos. A guarnição realizou patrulhamento, mas o suspeito não foi localizado”, disse por meio de nota.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo e diligências estão em andamento. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.