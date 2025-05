Referências no turismo, ex-prefeitos palestram nas Montanhas Capixabas

No próximo dia 14 de maio, o Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, será palco do Dia “D” da campanha “Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas”. Organizado pelo Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), com o apoio do Sebrae, Sicoob e Senac, o encontro terá início às 14h, reunindo autoridades, empresários, moradores e lideranças locais em uma tarde de inrpiração, networking e celebração da identidade regional.

A programação começa às 14h com a recepção dos participantes, seguida da abertura oficial às 14h30, com a fala dos patrocinadores. Às 15h, será apresentada a Campanha de Moradores e as próximas ações previstas pelo MCC&VB. A campanha propõe mobilizar a comunidade por meio de outdoors nos municípios associados e ações locais que promovam o sentimento de pertencimento. O objetivo é mostrar que as Montanhas Capixabas não são apenas um destino turístico, mas um lar que oferece qualidade de vida e desenvolvimento sustentável.

O ponto alto do evento será às 16h, com a palestra “Gestão Pública com Impacto Real”, ministrada por dois ex-prefeitos que são referências nacionais em inovação e turismo: Fabrício Oliveira, de Balneário Camboriú (SC), e André Português, de Miguel Pereira (RJ). Ambos compartilharão experiências práticas de como a gestão pública, aliada a estratégias de desenvolvimento turístico e comunitário, pode transformar realidades e fortalecer a economia local.

O evento integra a campanha “Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas”, uma iniciativa inédita do MCC&VB para fortalecer a identidade local e impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico de forma sustentável. A diretora executiva do MCC&VB, Andreia Rosa, ressalta a importância da mobilização: “Queremos que cada morador das Montanhas Capixabas se sinta parte fundamental desse cenário tão rico e acolhedor. Nossa região não é apenas um destino turístico, mas também um lar que proporciona qualidade de vida, oportunidades e experiências únicas.”

O encerramento, previsto para as 18h, será marcado por um coquetel de confraternização e a entrega dos kits da Campanha de Moradores. O evento reforça o papel da comunidade no fortalecimento da identidade regional e reafirma o compromisso do MCC&VB com o desenvolvimento sustentável e a promoção das Montanhas Capixabas como um destino de referência no Brasil.

Programação Dia “D” do Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas:

14h – Recepção com credenciamento

14h30 – Abertura com fala dos patrocinadores

15h – Apresentação da Campanha de Moradores e próximas ações

16h – Palestra “Gestão Pública com Impacto Real” 18h- Encerramento com coquetel e entrega dos kits da Campanha de Moradores