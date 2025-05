Ricardo Ferraço assume o comando do Governo do Estado; entenda

O vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), assumirá interinamente o comando do Poder Executivo capixaba, a partir deste sábado (10).

O motivo é a viagem do governador Renato Casagrande (PSB), que segue para Nova York, nos Estados Unidos, para cumprir uma agenda de compromissos oficiais na Semana do Brasil 2025. Ele retorna ao Espírito Santo no próxima sexta-feira, dia 16 de maio.

Nos Estados Unidos, Casagrande apresentará o Fundo Soberano e potencialidades do Espirito Santo a empresários em diversos eventos.