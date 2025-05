Rodovia do Frade: obras de duplicação provocam interdições

Obras de duplicação da Rodovia do Frade, a ES-488, já começaram em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) até esta quinta-feira (29), foram realizadas detonação de rochas, o que provocou paralisações parciais no tráfego.

As intervenções fazem parte do projeto de reabilitação e duplicação da rodovia, que está sendo executado no km 20,8. O DER-ES orienta os motoristas a se atentarem às interdições e planejarem seus trajetos levando em conta os períodos de bloqueio.

O valor da obra é de aproximadamente R$ 183 milhões e a conclusão está prevista para o final de 2026.