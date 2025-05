Rússia acusa Ucrânia de ataque a helicóptero de Putin

A Rússia acusou a Ucrânia de ter orquestrado uma tentativa de atentado contra o presidente Vladimir Putin durante sua visita à região de Kursk, próximo à fronteira ucraniana. A denúncia foi feita pelo comandante das unidades de defesa aérea russas, Yuriy Dashkin, em entrevista à agência estatal RBC.

Segundo o militar, o helicóptero que transportava Putin esteve no “epicentro” de um ataque massivo de drones, ocorrido na última terça-feira (20). Dashkin afirmou que os sistemas de defesa aérea conseguiram interceptar um dos artefatos que se aproximava da rota do presidente, impedindo que o equipamento atingisse a aeronave.

De acordo com Dashkin, entre os dias 20 e 22 de maio, a Rússia teria neutralizado 1.170 drones lançados pela Ucrânia em diversos pontos do território, sendo 46 somente durante a presença de Putin em Kursk. O comandante destacou que a ofensiva foi “sem precedentes” e que a intensidade dos ataques aumentou justamente no momento em que o helicóptero presidencial sobrevoava a região.

“Estávamos simultaneamente envolvidos em um combate aéreo e garantindo a segurança do helicóptero do presidente no espaço aéreo”, declarou o oficial.

A visita de Putin a Kursk, a primeira desde março, não sofreu interrupções, e não há registros de feridos ou danos causados pelo incidente. O Kremlin, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o suposto atentado.

A acusação surge em um contexto de intensificação dos ataques com drones ao território russo, especialmente em regiões próximas à fronteira. Kiev não comentou as declarações de Dashkin.