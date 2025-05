Rússia acusa Zelensky e mantém desfile do Dia da Vitória em Moscou

A oito dias do tradicional desfile do Dia da Vitória, o governo da Rússia acusou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de planejar ataques contra Moscou, onde o evento será realizado. A cerimônia, marcada para 9 de maio, deve reunir diversas lideranças internacionais, entre elas o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar das supostas ameaças, o Kremlin garantiu a realização do desfile. “Zelensky faz muitas declarações, a maioria sem sucesso”, disse o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov. “O desfile acontecerá e nós o assistiremos com orgulho.”

A acusação ocorre em meio a uma proposta de cessar-fogo anunciada pelo presidente russo, Vladimir Putin. O plano prevê uma trégua unilateral entre os dias 8 e 10 de maio, durante as celebrações do 80º aniversário da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial.

Zelensky, no entanto, não confirmou se aceitará a proposta. O líder ucraniano classificou a iniciativa de Putin como uma “tentativa de manipulação” e defendeu um cessar-fogo incondicional por pelo menos 30 dias. Em negociações anteriores, acordos de trégua entre os dois países foram repetidamente violados por ambos os lados.