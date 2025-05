Sabadou? Confira a previsão do tempo antes de sair de casa

Neste sábado (3), o sol aparece um pouco mais em todas as regiões do estado. O aumento de nuvens ao longo do dia causa chuva rápida e fraca pela manhã e no final do dia, por toda faixa litorânea capixaba. Isso ocorre devido a entrada de umidade e nuvens trazidas por ventos costeiros.

De acordo com o Incaper, as demais regiões capixaba, ficam com dia parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas terão pequeno aumento.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória, variação de nuvens, e previsão de chuva rápida e fraca, pela manhã e no final do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuva rápida e fraca, no litoral da região pela manhã e no final do dia. Sem previsão de chuva para demais áreas da região . Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, e previsão de chuva rápida e fraca, na região das três santas, pela manhã e no final do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens, e previsão de chuva rápida e fraca, pela manhã e no final do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.