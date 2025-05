Saidinha Dia das Mães: quase 2 mil detentos serão beneficiados no ES

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus), 1.926 detentos devem ser beneficiados com a saída temporária para o Dia das Mães, que será comemorado, neste domingo (11).

A medida, que determina o prazo de sete dias para retorno ao presídio, contempla os presos que estão no regime semiaberto. A pasta ainda explica que o benefício é concedido de forma escalonada, de acordo com a autorização do Poder Judiciário.

Dados da Sejus apontam que dos 2.725 detentos que receberam o benefício da “saidinha temporária” em 2024, 47 não retornaram aos presídios no período legal.