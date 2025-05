Semana S do Comércio tem programação nas regiões Sul e Serrana do ES

A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Espírito Santo está com uma programação especial nas cidades de Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa é idealizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e realizada pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac no Espírito Santo. O evento é gratuito e repleto de atividades que buscam fortalecer o segmento com ações voltadas para educação, cultura, inovação e lazer.

As Unidades de Educação Profissional do Senac-ES em Cachoeiro de Itapemirim (Região Sul) e em Venda Nova do Imigrante (Região Serrana) estarão abertas para receber a população com ações gratuitas para revelar o potencial do Sistema Fecomércio-ES. A programação vai desde o atendimento da população com design de sobrancelhas, corte de cabelo e escova, até oficinas de currículo, palestras e torneio de futebol.

Em Cachoeiro, a programação inclui torneios esportivos como a Copa S no dia 10, com futebol de salão e natação no Sesc, além de ações contínuas de check-up odontológico de 10 a 15 de maio. Nos dias 13 e 14, o programa Emprega Senac oferece oficinas de empregabilidade, com curso de Atendimento, preparo para entrevistas e elaboração de currículo.

Também acontecem ações voltadas ao público 50+, com serviços de beleza e orientações sobre redes sociais. No dia 15, destaca-se o Deu Match, com entrevistas de emprego agendadas, e a palestra: Turismo e Desenvolvimento Local, em Jerônimo Monteiro. Paralelamente, jovens aprendizes participam de ações em empresas de Iconha, Marataízes e Mimoso do Sul, apresentando programas do Senac-ES e do Sesc-ES e distribuindo vouchers para cursos de educação a distância.

Já em Venda Nova do Imigrante, a programação da Semana S inclui, no dia 13 de maio, a Oficina de Shantala – técnica de massagem para bebês, na Sala Inspira+ Senac, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Já no dia 14, ocorre a Oficina de Instagram para Negócios, com foco em estratégias digitais, realizada na Unidade de Educação Profissional do Senac, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas e a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

Confira a programação completa:

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Tá Sabendo? Aprendiz também compartilha!

Data: 13 de maio

Horário: das 8h às 17h

Informações: ação dos Jovens Aprendizes em empresas de Iconha, com apresentação dos programas do Ser Senac e Sesc-ES. Entrega de voucher de acesso aos cursos EAD do Senac Empresas na Associação Comercial de Iconha.

Tá Sabendo? Aprendiz também compartilha!

Data: 13 de maio

Horário: das 8h às 17h

Informações: ação dos Jovens Aprendizes em empresas de Marataízes, com apresentação dos programas do Ser Senac e Sesc-ES. Entrega de voucher de acesso aos cursos EAD do Senac Empresas na Associação Comercial de Marataízes

Emprega Senac – Passaporte da Empregabilidade

Horário: das 14h às 18h

Data: 13 de maio

Local: Unidade de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro

Curso: Qualidade no Atendimento, Oficina de Currículo e Preparação para Entrevista

*Parceria com Acisci, CDL, Provarejo, SINE e Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos

Emprega Senac – Passaporte da Empregabilidade

Data: 14 de maio

Horário: das 14h às 18h

Local: Sesc de Cachoeiro de Itapemirim

Curso: Qualidade no Atendimento, Oficina de Currículo e Preparação para Entrevista

*Parceria com Acisci, CDL, Provarejo, SINE e Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos

Ação 50+

Data: 14 de maio

Horário: das 14h às 18h

Local: Unidade de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro

Atendimentos: Corte de cabelo e escova, Maquiagem, Foto para perfil de WhatsApp e Instagram e Aula de postagens

*Parceria com Associação da Terceira Idade e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Tá Sabendo? Aprendiz também compartilha!

Data: 15 de maio

Horário: das 8h às 17h

Informações: ação dos Jovens Aprendizes em empresas de Mimoso do Sul, com apresentação dos programas do Ser Senac e Sesc-ES. Entrega de voucher de acesso aos cursos EAD do Senac Empresas, na Associação Comercial de Mimoso do Sul.

Deu Match

Data: 15 de maio

Horário: das 14h às 18h

Local: Unidade de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro

Entrevistas de emprego agendadas pelas empresas do sindicato Provarejo, CDL e SINE.

*Parceria com Provarejo, CDL e SINE

Ação 50+

Data: 15 de maio

Horário: das 14h às 18h

Local: Sesc de Cachoeiro

Cursos: Corte de cabelo e escova, Maquiagem, Foto para perfil de WhatsApp e Instagram e Aula de postagens

*Parceria com Associação da Terceira Idade e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Palestra “Turismo e Desenvolvimento Local” (Projeto “Belezas do Sul”)

Data: 15 de maio

Horário: às 18h

Local: Campestre Clube de Jerônimo Monteiro

Palestra: com o ex-prefeito de Miguel Pereira (RJ), André Português, referência nacional por ter transformado a cidade em exemplo de promoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento turismo

*Evento organizado pela Prefeitura de Jerônimo Monteiro, com apoio do Senac-ES e outros parceiros

Check-up Odontológico

Datas: 13, 14 e 15 de maio

Horário: das 8h às 17h

Local: Sesc de Cachoeiro

Informações: ações de Exame Clínico, Profilaxia e conscientização sobre o câncer de boca – Maio Vermelho. Atuação de dentistas do Sesc e alunos do curso de Auxiliar de Saúde Bucal do Senac-ES.

Público-alvo: trabalhadores das empresas do comércio de Cachoeiro, Provarejo, CDL e FAMMOPOCI

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Oficina de Shantala

Data: 13 de maio

Horário: das 18h às 19h

Local: Unidade de Educação Profissional do Senac em Venda Nova do Imigrante

Oficina: Shantala (massagem em bebês) com Solange Mauro, Sala Inspira+

*Parceria com Secretaria Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante

Oficina de Instagram

Data: 14 de maio

Horário: das 18h às 22h

Local: Unidade de Educação Profissional do Senac em Venda Nova do Imigrante

Oficina: Instagram para Negócios

*Parceria com CDL e Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Semana S do Comércio em Vitória

Além das ações nas regiões Norte, Noroeste, Serrana e Sul do Espírito Santo, a programação da Semana S do Comércio vai ofertar nos dias 16 e 17 de maio um grande evento em Vitória. Na sexta-feira (16), um encontro vai reunir empresários, contribuintes e convidados para um evento exclusivo com palestras sobre economia e inovação, no Ilha Buffet, na área verde do Álvares Cabral.

No sábado (17), no mesmo local, das 14h às 22h, o evento será voltado para toda a sociedade, comerciários, alunos e empresários, com uma programação repleta de atividades, palestras, oficinas, shows nacionais e muito mais. O evento é gratuito e as inscrições para esses dias podem ser feitas pelo site: fecomercio-es.com.br. A entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis não é obrigatória. A arrecadação será doada ao programa Sesc Mesa Brasil.

Serviço

Semana S do Comércio

Data: 10 a 17 de maio

Programação completa: http://www.fecomercio-es.com.br/

Inscrições gratuitas: http://www.fecomercio-es.com.br/, com entrada mediante à doação de 2 kg de alimentos não perecíveis