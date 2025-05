Sementes abre edital para parceiros, apoiadores e investidores

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), está com edital aberto de chamamento público para o credenciamento de parceiros para o Programa Sementes.

Com foco no fortalecimento do ecossistema de inovação e no desenvolvimento socioeconômico da Bacia do Rio Doce, o programa irá acelerar 50 startups em municípios estratégicos como Colatina, Linhares, Aracruz, Serra, Fundão, São Mateus, Conceição da Barra, Baixo Guandu e Marilândia. A iniciativa convida instituições, empresas e investidores a se unirem a essa jornada transformadora.

Como funciona a parceria

O edital está aberto para três tipos de parceiros:

– Parceiros Investidores: como fundos, empresas de capital de risco e investidores-anjo interessados em oportunidades de crescimento e participação ativa em rodadas de investimento com as startups aceleradas.

– Parceiros Fornecedores e Estratégicos: instituições que podem ofertar mentorias, consultorias, capacitações e infraestrutura — gratuitamente ou com condições especiais — contribuindo diretamente com o desenvolvimento dos empreendimentos.

– Parceiros de Divulgação: organizações que desejam ampliar a visibilidade do programa e promover suas ações em redes sociais, eventos e canais de mídia.

O credenciamento é gratuito, voluntário e poderá ser feito ao longo da vigência do programa, com duração estimada de 12 meses. Basta enviar um e-mail para [email protected] com o assunto “Parceria Investidor”, Parceria Fornecedor e Estratégico” e/ou “Parceria Divulgação”.

Vantagens em apoiar o programa

– Além de contribuir para o fortalecimento de negócios inovadores em territórios impactados, os parceiros terão:

– Visibilidade destacada nos materiais de comunicação;

– Acesso direto a tecnologias emergentes e talentos inovadores;

– Participação em eventos exclusivos de networking;

– Oportunidade de criacão de workshops e ações do programa;

– Certificação oficial de participação e reconhecimento institucional.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), Bruno Lamas, destaca o impacto positivo dessa articulação. “O Sementes é mais do que uma política pública de fomento à inovação, ele é um convite à transformação coletiva. Ao credenciar parceiros, queremos formar uma rede forte e comprometida com o desenvolvimento sustentável da região. Quem apoia o Sementes, planta o futuro da inovação no Espírito Santo.”

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 99695-8959 ou no site https://secti.es.gov.br/Media/Secti/2025/SEMENTES/Edital_de_Parceiros_Programa_Sementes_do_Rio_Doce.pdf