Seminário discute desenvolvimento do turismo no Caparaó

Representantes de 13 municípios capixabas se reuniram, nesta terça-feira (27), para debater o fortalecimento do território e desenvolvimento do turismo na Região do Caparaó.

O evento, intitulado “Seminário Caparaó em Rede”, ocorreu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Além da criação de políticas públicas para o fomento, também foram discutidas ações para fortalecer o setor.