Senai ES conquista 1º lugar nacional na Maratona Cisco

Pela segunda vez consecutiva, o Senai Espírito Santo foi reconhecido como o melhor Departamento Regional (DR) do Brasil na Maratona CiberEducação Cisco, contribuindo decisivamente para que o Senai Nacional alcançasse o 3º lugar no ranking geral da competição. Os capixabas superaram departamentos tradicionais como Bahia (2º lugar) e Santa Catarina (3º lugar), reforçando a excelência da formação oferecida pelo Senai ES na área de tecnologia e segurança da informação.

A unidade do Senai Vitória foi a responsável pela representação capixaba na competição, que contou com a participação de alunos internos e externos de diversas regiões do país. O desempenho é resultado do trabalho contínuo realizado pela instituição em parceria com a Cisco Networking Academy, por meio de cursos EaD em temas como segurança cibernética, Internet das Coisas (IoT), JavaScript, Python e outras tecnologias estratégicas.

A 10ª Maratona CiberEducação Cisco Brasil, realizada entre os dias 17 de março e 6 de abril, é uma iniciativa nacional voltada à capacitação de alunos em cibersegurança – uma das áreas mais promissoras e desafiadoras da transformação digital. A competição promove o desenvolvimento de habilidades técnicas fundamentais para proteger ambientes digitais, atendendo às demandas crescentes do mercado de trabalho e às necessidades globais de segurança da informação.

“Estar mais uma vez no topo dessa competição nacional, ao lado de estados como Bahia e Santa Catarina, mostra que estamos no caminho certo. Buscamos sempre a excelência e trabalhamos para manter o Espírito Santo como referência nacional na formação de profissionais para o setor industrial e preparados para os desafios da era digital”, afirma Geferson dos Santos, diretor regional do Senai ES e superintendente do Sesi ES.

A Cisco Networking Academy já formou mais de 8 milhões de alunos em 180 países, com certificações reconhecidas mundialmente. No Espírito Santo, a parceria com o Senai reforça o compromisso da Findes com a qualificação profissional e o fortalecimento da indústria local.

“Essa conquista comprova o impacto positivo do investimento em educação tecnológica de qualidade. O Senai ES demonstra, mais uma vez, sua capacidade de inovar e transformar vidas, promovendo talentos que impulsionam a competitividade da nossa indústria”, destaca Roberto Campos de Lima, diretor geral da Findes.