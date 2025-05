Servidor é flagrado com cerveja em carro da Prefeitura de Aracruz

Um servidor público da Prefeitura de Aracruz foi flagrado com uma lata de cerveja dentro de um carro da frota municipal. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o funcionário, trajando uma bermuda e se dirigindo com a bebida para dentro do veículo.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a administração municipal que, por meio de nota, informou “que já identificou o servidor público envolvido no episódio recentemente divulgado e já está tomando as medidas administrativas cabíveis, conforme determina a legislação e os princípios que regem o serviço público. O servidor, de acordo o artigo 146 do Estatuto do Servidor, já foi afastado das suas atividades”.

A Prefeitura de Aracruz ainda reforça que não compactua com comportamentos que violem o decoro e a ética no serviço público e reitera o seu compromisso com a transparência, a legalidade e o respeito ao patrimônio e aos interesses públicos.