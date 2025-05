Setor de saúde registra mais de 60 mil empregos no Espírito Santo

O setor de saúde está em expansão no Espírito Santo: em fevereiro, o segmento registrou 60.014 postos de trabalho formais. O número subiu 6,3% em comparação a 2024 (56.427), superando o crescimento do setor de serviços em geral, que foi de 4% no mesmo período.

No mês, houve um saldo positivo de 205 novos empregos, destacando-se dentro do contexto geral dos serviços, que teve um total de 4.234 vagas. As atividades de atendimento hospitalar e as de atenção ambulatorial realizadas por médicos e dentistas foram as principais responsáveis pela criação de empregos, com saldos de 169 e 67 postos, respectivamente, áreas que mais empregam na saúde.

Esse desempenho reforça a importância econômica da saúde, tanto de forma direta quanto indireta, destacando seu impacto na geração de renda e empregos, aquecendo a economia capixaba. Além disso, indica uma recuperação no ritmo de contratações do setor, que havia apresentado saldo negativo em dezembro.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Os municípios de Guarapari (46), Vila Velha (34) e Cachoeiro de Itapemirim (28) se destacaram pela criação de novos empregos formais em fevereiro e possuem sistemas de saúde bem estruturados. A maior parte dessas vagas foi gerada pelas atividades de atenção hospitalar, o que evidencia a concentração da oferta de trabalho em estabelecimentos de maior porte.

Quanto ao perfil de trabalhadores contratados, o saldo em fevereiro foi positivo para ambos os sexos: 88 para os homens e 117 para as mulheres. “Apesar de o setor de saúde continuar sendo majoritariamente feminino, esse resultado não reflete, de forma geral, o mercado de trabalho no Espírito Santo, que apresenta predominância masculina, com 55,81% dos postos ocupados por homens. Esses dados destacam a relevância da saúde como uma área de maior inclusão feminina no mercado formal”, ressaltou André Spalenza, coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES.

Empregos no Espírito Santo

De acordo com o levantamento, a maior parte das novas vagas foi ocupada por profissionais com ensino médio completo, que tiveram um saldo de 190 postos de emprego. “Isso se deve à demanda por funções administrativas, operacionais e de apoio, como recepcionistas, auxiliares administrativos, técnicos de enfermagem e profissionais de serviços gerais, essenciais ao funcionamento dos estabelecimentos de saúde”, explicou o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES.

A faixa etária com maior saldo de empregos foi a de 18 a 24 anos, com 175 novas contratações. Dentro desse grupo, 22 vagas foram destinadas a jovens aprendizes, reforçando a presença de programas de inserção no mercado para esse público.

“O programa de aprendizagem oferece uma combinação de experiência prática e formação teórica, preparando esses profissionais para uma futura atuação mais qualificada no setor, uma oportunidade de trabalhar em um ambiente profissional enquanto estudam, visando o desenvolvimento de habilidades”, comentou Spalenza.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.